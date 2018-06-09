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Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
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Спортивный директор "Барселоны" гарантировал Эрнесто Вальверде приобретение двух футболистов (2)
Кенни Далглишу присвоен титул рыцаря
Бывший форвард и тренер "Ливерпуля" Кенни Далглиш получил высшее рыцарское звание Великобритании, сообщает официальный сайт клуба.
Королева Елизавета II присвоила ему титул сэра.
Сейчас Далглиш занимает должность посла "Ливерпуля".
Королева Елизавета II присвоила ему титул сэра.
Сейчас Далглиш занимает должность посла "Ливерпуля".
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