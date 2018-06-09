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Кенни Далглишу присвоен титул рыцаря

Бывший форвард и тренер "Ливерпуля" Кенни Далглиш получил высшее рыцарское звание Великобритании, сообщает официальный сайт клуба.

Королева Елизавета II присвоила ему титул сэра.

Сейчас Далглиш занимает должность посла "Ливерпуля".
Теги: Далглиш
Сегодня, 22:40
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№1 Написал: Антуан Грейцман Челябинск (Сегодня, 22:46) #
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
КАМАЗ
В одну колонну С сэром Элтоном Джоном. Лучше только не перед ним.
Регистрация: 11.02.2018 [жалоба]
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