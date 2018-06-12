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Тиаго Силва может вернуться в "Милан"

Защитник ПСЖ Тиаго Силва признался, что хотел бы вернуться в "Милан".

Бразильский футболист выступал за миланский клуб с 2009 по 2012 год.

"Милан" всегда будет в моем сердце, как я могу им ответить отказом? Трудно говорить о будущем, но никогда не стоит зарекаться в футболе. Все возможно. Конец моей карьеры уже близок, а возвращение в "Милан" было бы отличным ходом перед завершением", - цитирует бразильцаFootball Italia.
Теги: Милан Силва
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