"Хаддерсфилд" приобрел египтянина Рамадана Собхи

Полузащитник сборной Египта Рамадан Собхи продолжит карьеру в "Хаддерсфилде".21-летний хавбек, выступавший последние два сезона за "Сток Сити", завершит свой трансфер по завершении ЧМ-2018."Хаддерсфилд" заплатит за игрока 5,7 миллиона фунтов и заключит с ним контракт на три года.