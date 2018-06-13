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"Хаддерсфилд" приобрел египтянина Рамадана Собхи

Полузащитник сборной Египта Рамадан Собхи продолжит карьеру в "Хаддерсфилде".

21-летний хавбек, выступавший последние два сезона за "Сток Сити", завершит свой трансфер по завершении ЧМ-2018.

"Хаддерсфилд" заплатит за игрока 5,7 миллиона фунтов и заключит с ним контракт на три года.

Официальный сайт "Хаддерсфилда"
Теги: Хаддерсфилд Собхи
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