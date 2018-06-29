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Хосе Пекерман: очень беспокоюсь за Хамеса, надеюсь с ним все будет в порядке

Главный тренер сборной Колумбии Хосе Пекерман признался, что не знает, какого рода повреждение у Хамеса Родригеса. Он подчеркнул, что заменил его на 30-й минуте матча с Сенегалом (1:0) именно по состоянию здоровья.

"Я очень беспокоюсь за Хамеса. Это непростой момент для нашей команды. Он нормально тренировался до игры. Ничто не предполагало, что с ним может что-то случиться. Я не знаю, что с ним", - цитирует Пекермана AFP
Теги: Хамес Родригес Сборная Колумбии
Сегодня, 10:30
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