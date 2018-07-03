Эммануэль Эбуэ: Гвардиола просто издевался над Яя Туре!

Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
09:40
Гари Невилл: это лучший чемпионат мира из всех, которые я видел. Приезжайте и наслаждайтесь! (2)
Гари Невилл: это лучший чемпионат мира из всех, которые я видел. Приезжайте и наслаждайтесь! (2)
Вчера, 23:42
Юрий Ковтун: такие как Неймар позорят футбол (39)
Юрий Ковтун: такие как Неймар позорят футбол (39)
Вчера, 23:42
Главный тренер Японии: мы не хотели доводить игру до овертайма и в итоге получили идеальную контратаку в свои ворота (4)
Главный тренер Японии: мы не хотели доводить игру до овертайма и в итоге получили идеальную контратаку в свои ворота (4)
Вчера, 23:25
Кержаков - Дзюбе: наконец-то ты перестал быть игрочишкой (3)
Кержаков - Дзюбе: наконец-то ты перестал быть игрочишкой (3)
Вчера, 22:44
Фанат сборной Англии: в России дружелюбные люди, крутые таксисты и дешевый стриптиз (9)
Фанат сборной Англии: в России дружелюбные люди, крутые таксисты и дешевый стриптиз (9)
Вчера, 22:16
Алексей Спиридонов: я ненавижу ЦСКА, но Акинфеев браво. Думаю, хорваты нас разорвут (31)
Алексей Спиридонов: я ненавижу ЦСКА, но Акинфеев браво. Думаю, хорваты нас разорвут (31)
Вчера, 22:11
"Анжи" расстался с Павлом Яковлевым (2)
"Анжи" расстался с Павлом Яковлевым (2)
Вчера, 21:45
Сократис Папастатопулос перешел в "Арсенал"
Сократис Папастатопулос перешел в "Арсенал"
Вчера, 21:00
Квадво Асамоа перешел из "Ювентуса" в "Интер"
Квадво Асамоа перешел из "Ювентуса" в "Интер"
Вчера, 20:49
Анатолий Бышовец: у нас появилась психологическая устойчивость, шансы в матче с хорватами можно оценивать, как близкие к равным
Анатолий Бышовец: у нас появилась психологическая устойчивость, шансы в матче с хорватами можно оценивать, как близкие к равным
Вчера, 20:43
Тите: Неймар хочет играть и не хочет, чтобы по нему бегали (5)
Тите: Неймар хочет играть и не хочет, чтобы по нему бегали (5)
Вчера, 20:41
Бразилия - Мексика: фотоотчет встречи
Бразилия - Мексика: фотоотчет встречи
Вчера, 20:39
Тите: не считаю нас фаворитами. Россия прекрасно играла вчера, никто не знает, что будет
Тите: не считаю нас фаворитами. Россия прекрасно играла вчера, никто не знает, что будет
Вчера, 20:08
"ПСЖ" продал игроков на 159 млн евро, чтобы соответствовать ФФП (2)
"ПСЖ" продал игроков на 159 млн евро, чтобы соответствовать ФФП (2)
Вчера, 19:57
Виллиан: Я очень счастлив и очень рад всем сердцем! (1)
Виллиан: Я очень счастлив и очень рад всем сердцем! (1)
Вчера, 19:54
Дмитрий Песков: реакция россиян на победу над Испанией сопоставима с 9 мая 1945 года (38)
Дмитрий Песков: реакция россиян на победу над Испанией сопоставима с 9 мая 1945 года (38)
Вчера, 19:47
Гильерме Очоа: Я сделал больше 20 сейвов на этом Чемпионате Мира? Хорошо, но я недоволен тем, что команда проиграла (1)
Гильерме Очоа: Я сделал больше 20 сейвов на этом Чемпионате Мира? Хорошо, но я недоволен тем, что команда проиграла (1)
Вчера, 19:38
Нуну Гомеш: чаще всего у больших форвардов вообще нет техники, о Дзюбе такого не скажешь (1)
Нуну Гомеш: чаще всего у больших форвардов вообще нет техники, о Дзюбе такого не скажешь (1)
Вчера, 19:32
Хуан Карлос Осорио: мы потеряли свою игру и много времени из-за одного игрока сборной Бразилии и арбитра (1)
Хуан Карлос Осорио: мы потеряли свою игру и много времени из-за одного игрока сборной Бразилии и арбитра (1)
Вчера, 19:20
Игорь Акинфеев: с Испанией "Лужники" были не такими камерными, как в игре с саудовцами (3)
Игорь Акинфеев: с Испанией "Лужники" были не такими камерными, как в игре с саудовцами (3)
Вчера, 18:52
Бразилия обыграла Мексику и вышла в четвертьфинал (16)
Бразилия обыграла Мексику и вышла в четвертьфинал (16)
Эммануэль Эбуэ: Гвардиола просто издевался над Яя Туре!
Бывший защитник "Арсенала" Эммануэль Эбуэ раскритиковал главного тренера "Манчестер Сити" Хосепа Гвардиолу за его обращение с полузащитником Яя Туре.
"Иногда бывает, что игрок не может работать с тем или иным тренером и ради своего будущего должен уйти. Мой брат Яя не нравился Гвардиоле ещё со времён "Барселоны". Туре поступил наилучшим образом, покинув команду Гвардиолы, потому что Пеп убивал его футбольную карьеру, он просто издевался над ним! Последний год был словно ад для Яя, потому что он мало играл. Для профессионального футболиста это ужасно", — цитирует Эбуэ ESPN.
"Иногда бывает, что игрок не может работать с тем или иным тренером и ради своего будущего должен уйти. Мой брат Яя не нравился Гвардиоле ещё со времён "Барселоны". Туре поступил наилучшим образом, покинув команду Гвардиолы, потому что Пеп убивал его футбольную карьеру, он просто издевался над ним! Последний год был словно ад для Яя, потому что он мало играл. Для профессионального футболиста это ужасно", — цитирует Эбуэ ESPN.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.