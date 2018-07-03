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Эммануэль Эбуэ: Гвардиола просто издевался над Яя Туре!

Бывший защитник "Арсенала" Эммануэль Эбуэ раскритиковал главного тренера "Манчестер Сити" Хосепа Гвардиолу за его обращение с полузащитником Яя Туре.

"Иногда бывает, что игрок не может работать с тем или иным тренером и ради своего будущего должен уйти. Мой брат Яя не нравился Гвардиоле ещё со времён "Барселоны". Туре поступил наилучшим образом, покинув команду Гвардиолы, потому что Пеп убивал его футбольную карьеру, он просто издевался над ним! Последний год был словно ад для Яя, потому что он мало играл. Для профессионального футболиста это ужасно", — цитирует Эбуэ ESPN.
Теги: Туре Гвардиола
Сегодня, 10:47
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№1 Написал: Fen (Сегодня, 11:18) #
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Болеет за:
ЦСКА
"А по ночам его полярная сова ухала расистские кричалки под моим окном" - добавил Туре и плеснул ещё. (шутка)
Регистрация: 14.08.2015 [жалоба]
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