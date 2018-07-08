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21:43
Источник: до конца июля Черчесову будет предложен 4-летний контракт - до окончания ЧМ-2022 (12)
Источник: до конца июля Черчесову будет предложен 4-летний контракт - до окончания ЧМ-2022 (12)
19:25
Олег Веретенников: в характеристиках Смолова ничего не изменится после незабитого пенальти (7)
Олег Веретенников: в характеристиках Смолова ничего не изменится после незабитого пенальти (7)
16:23
Федор Смолов - болельщикам: на вашем месте я бы испытывал по отношению ко мне то же самое (35)
Федор Смолов - болельщикам: на вашем месте я бы испытывал по отношению ко мне то же самое (35)
15:29
Леонид Федун: Черчесов сложный человек, но он мужик с яйцами, и способен доказать, что прав, даже если не прав (12)
Леонид Федун: Черчесов сложный человек, но он мужик с яйцами, и способен доказать, что прав, даже если не прав (12)
15:03
Ксения Собчак - о Смолове: не ошибается тот, кто ничего не делает и сидит дома на диване с пивом (24)
Ксения Собчак - о Смолове: не ошибается тот, кто ничего не делает и сидит дома на диване с пивом (24)
13:32
Борис Игнатьев: если бы рядом с Игнашевичем были такие же защитники, как он, было бы не так болезненно с ним прощаться (4)
Борис Игнатьев: если бы рядом с Игнашевичем были такие же защитники, как он, было бы не так болезненно с ним прощаться (4)
Андрей Ярмоленко продолжит карьеру в АПЛ
По информации Kicker, полузащитник дортмундской "Боруссии" Андрей Ярмоленко завтра пройдет медосмотр для перехода в "Вест Хэм".
Сумма трансфера составит 20 миллионов евро. Год назад немецкий клуб заплатил за украинца киевскому "Динамо" 25 миллионов.
В сезоне-2017/18 Ярмоленко сыграл в 18 матчах бундеслиги и забил 3 мяча.
Сумма трансфера составит 20 миллионов евро. Год назад немецкий клуб заплатил за украинца киевскому "Динамо" 25 миллионов.
В сезоне-2017/18 Ярмоленко сыграл в 18 матчах бундеслиги и забил 3 мяча.
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