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Андрей Ярмоленко продолжит карьеру в АПЛ

По информации Kicker, полузащитник дортмундской "Боруссии" Андрей Ярмоленко завтра пройдет медосмотр для перехода в "Вест Хэм".

Сумма трансфера составит 20 миллионов евро. Год назад немецкий клуб заплатил за украинца киевскому "Динамо" 25 миллионов.

В сезоне-2017/18 Ярмоленко сыграл в 18 матчах бундеслиги и забил 3 мяча.
Теги: Ярмоленко Вест Хэм Боруссия Д
Сегодня, 21:09
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№2 Написал: Asstor Евросоюз (Сегодня, 21:34) #
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Ценник падает, пошел по рукам \середнякам/...
Регистрация: 24.10.2012 [жалоба]
№1 Написал: sraptakpain Кукуево (Сегодня, 21:17) #
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  •  (4)
Болеет за:
«Шинник»
сыграл только полчемпа.да и голов как у защитников
если в германии не потянул - то в клубе не из лидеров вряд ли потянет
Регистрация: 7.09.2015 [жалоба]
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