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Унаи Эмери: советы Венгера, возможно, были бы полезны, но мне они не нужны

Главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери отметил, что ему не нужны советы от его предшественника Арсена Венгера.

"Каждому тренеру нужно самому познакомиться с футболистами, и я хочу это сделать, а затем сделать выводы после разговора с каждым. Возможно, информация от Венгера была бы полезна, но в данный момент времени мне его советы не нужны. Лучше сделать свои выводы и лично познакомиться с игроками.

Мы общались с Арсеном на ежегодной встрече тренеров. Уверен, что скоро мы встретимся снова. Может, на следующей неделе или в следующем месяце", — цитирует Эмери Four Four Two.
Теги: Эмери Арсенал Венгер
Сегодня, 12:01
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№2 Написал: Sergey Nasirov_2 (Сегодня, 12:30) #
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  •  (2)

diego milito 22,
Настоящий тренер учитывает все,и работу прошлого тренера. Так как ошибки нужно тоже анализировать
Регистрация: 27.07.2016 [жалоба]
№1 Написал: diego milito 22 (Сегодня, 12:13) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Это только Черчесову нужны были конспекты Слуцкого, с которыми тот занял последнее место в группе на ЧЕ 2016.Настоящий тренер работает по своим собственным лекалам.
Регистрация: 29.03.2018 [жалоба]
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