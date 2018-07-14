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Леонардо Бонуччи может перейти в "Манчестер Юнайтед"

По информации издания La Repubblica, защитник "Милана" Леонардо Бонуччи может продолжить карьеру в "Манчестер Юнайтед".

Англичане уже предложили "Милану" 32 миллиона евро за Бонуччи, "россонери" обдумывают это предложение.

31-летний итальянец перешел в "Милан" прошлым летом из "Ювентуса" за 40 миллионов евро.
Теги: Манчестер Юнайтед Милан Бонуччи
Сегодня, 14:29
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