A Россия Уругвай Египет Саудовская Аравия
B Иран Португалия Испания Марокко
C Франция Дания Австралия Перу
D Хорватия Аргентина Исландия Нигерия
E Сербия Бразилия Швейцария Коста-Рика
F Мексика Швеция Южная Корея Германия
G Бельгия Панама Тунис Англия
H Польша Сенегал Колумбия Япония

Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Стал ли для вас трагедией вылет России с ЧМ?
Показать все опросы

Новости партнеров

Адам Диакаби перешел из "Монако" в "Хаддерсфилд"

"Хаддерсфилд" объявил о переходе нападающего "Монако" Адама Диакаби, сообщает официальный сайт английского клуба.

Сумма трансфера не разглашается.

Контракт с новичком рассчитан до 30 июня 2021 года.
Теги: Хаддерсфилд Монако
Сегодня, 17:20
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.