Джо Харт: хочу уйти из "Манчестер Сити" в другой клуб

Вратарь "Манчестер Сити" Джо Харт сообщил, что хочет покинуть команду."Я хочу перейти куда-то на полноценный контракт, думаю, это очевидно. Я делал то, что должен был делать в предыдущие два сезона, потому что мне нужно было играть, чтобы принять участие в чемпионате мира, но вы сами видите, к чему это привело", - цитирует Харта Sky Sports.