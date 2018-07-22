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Джо Харт: хочу уйти из "Манчестер Сити" в другой клуб

Вратарь "Манчестер Сити" Джо Харт сообщил, что хочет покинуть команду.

"Я хочу перейти куда-то на полноценный контракт, думаю, это очевидно. Я делал то, что должен был делать в предыдущие два сезона, потому что мне нужно было играть, чтобы принять участие в чемпионате мира, но вы сами видите, к чему это привело", - цитирует Харта Sky Sports.
Теги: Харт Манчестер Сити
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