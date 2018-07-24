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Алишер Усманов рассматривает возможность продажи своих акций "Арсенала"

По информации Financial Times, Алишер Усманов может продать свой 30-процентный пакет акций "Арсенала".

Решение российского совладельца лондонского клуба продиктовано тем, что мажоритарный хозяин "Арсенала" Стэн Кронке, которому принадлежат 67% акций, отказывается продавать свою долю и уступать контроль над клубом.

Доля Усманова в "Арсенале" составляет 30%. Несколько месяцев назад он хотел выкупить пакет Кронке за 1,3 миллиарда долларов, но тот отверг предложение.
Теги: Арсенал Усманов
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