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Леонардо Бонуччи может вернуться в "Ювентус"

Капитан "Милана" Леонардо Бонуччи рассматривает возможность возвращения в "Ювентус", сообщает La Gazzetta dello Sport.

Бонуччи уладил разногласия с главным тренером "Юве" Массимилиано Аллегри и теперь может вернуться в Турин в рамках сделки по форварду Гонсало Игуаину, которого хочет приобрести "Милан".

Год назад "россонери" заплатили за Бонуччи 42 миллиона евро.
Теги: Бонуччи Ювентус Милан
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