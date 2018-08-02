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Игуаин будет получать в "Милане" 9,5 млн евро, 1 млн будет платить "Юве". Зарплата Бонуччи сократится до 5 млн евро

Изданию La Gazzetta dello Sport стали известны подробности тройного перехода игроков "Милана" и "Ювентуса".

"Милан" суммарно заплатит 54 миллиона евро за трансфер форварда Гонсало Игуаина – 18 млн за аренду на сезон-2018/19 плюс 36 млн в момент выкупа футболиста. Зарплата аргентинца составит 9,5 миллионов евро за сезон, причем 1 млн будет платить "Ювентус".

Защитники Леонардо Бонуччи и Маттиа Кальдара были оценены клубами в 35 миллионов евро каждый, произошел обмен игроками без доплат.

Зарплата Бонуччи составит 5 миллионов евро за сезон плюс бонусы. Ради возвращения в "Юве" игрок согласился на понижение оклада с 7,5 до 5 млн. Срок контракта – 5 лет.

Кальдара подпишет с "Миланом" 5-летний контракт с зарплатой 2 миллиона евро за сезон.
Теги: Игуаин Милан Ювентус Бонуччи
Сегодня, 12:14
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