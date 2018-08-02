Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Популярные новости:
Опрос:
Кто главный претендент на чемпионство в новом сезоне?
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
12:14
Игуаин будет получать в "Милане" 9,5 млн евро, 1 млн будет платить "Юве". Зарплата Бонуччи сократится до 5 млн евро
Игуаин будет получать в "Милане" 9,5 млн евро, 1 млн будет платить "Юве". Зарплата Бонуччи сократится до 5 млн евро
11:43
По условиям контракта ЦСКА разорвет соглашение с Эрнандесом без компенсации в случае его травмы (6)
По условиям контракта ЦСКА разорвет соглашение с Эрнандесом без компенсации в случае его травмы (6)
11:24
Сменщик Кавани, не спасший Слуцкого от отставки. Кто такой Абель Эрнандес и зачем он ЦСКА? (2)
Сменщик Кавани, не спасший Слуцкого от отставки. Кто такой Абель Эрнандес и зачем он ЦСКА? (2)
10:23
Уже сегодня Россия может потерять первого еврокубкового бойца. Справится ли "Уфа" с "Домжале"? (2)
Уже сегодня Россия может потерять первого еврокубкового бойца. Справится ли "Уфа" с "Домжале"? (2)
10:10
В. Березуцкий: весь мир стремиться зарабатывать на футболе, а мы в России пока только тратить (4)
В. Березуцкий: весь мир стремиться зарабатывать на футболе, а мы в России пока только тратить (4)
09:34
Леонарду Жардим: если "Монако" не усилится, новый сезон станет самым сложным за последние годы (11)
Леонарду Жардим: если "Монако" не усилится, новый сезон станет самым сложным за последние годы (11)
08:47
Курбан Бердыев: учитывая нашу финансовую ситуация, нам придется продать Азмуна, если поступит достойное предложение (1)
Курбан Бердыев: учитывая нашу финансовую ситуация, нам придется продать Азмуна, если поступит достойное предложение (1)
Вчера, 23:43
Если "Спартак" пройдёт ПАОК, то поспорит за выход в группу ЛЧ с "Фенербахче" или "Бенфикой" (23)
Если "Спартак" пройдёт ПАОК, то поспорит за выход в группу ЛЧ с "Фенербахче" или "Бенфикой" (23)
Вчера, 23:00
"Спартак" сыграет в квалификации Лиги чемпионов с ПАОКом. Греки разгромили "Базель" (19)
"Спартак" сыграет в квалификации Лиги чемпионов с ПАОКом. Греки разгромили "Базель" (19)
Вчера, 22:24
Карл-Хайнц Румменигге: мы бы никогда не купили 33-летнего игрока так дорого, как "Ювентус" Роналду (4)
Карл-Хайнц Румменигге: мы бы никогда не купили 33-летнего игрока так дорого, как "Ювентус" Роналду (4)
Вчера, 21:57
Абель Эрнандес подписал 3-летний контракт с ЦСКА (фото) (20)
Абель Эрнандес подписал 3-летний контракт с ЦСКА (фото) (20)
Вчера, 21:18
"Зенит" предложил 9 миллионов евро за Вериссимо, которым зимой интересовался "Спартак" (5)
"Зенит" предложил 9 миллионов евро за Вериссимо, которым зимой интересовался "Спартак" (5)
Вчера, 21:17
БАТЭ одержал победу над ХИКом
БАТЭ одержал победу над ХИКом
Вчера, 21:14
Англия может подать заявку на проведение чемпионата мира-2030 (1)
Англия может подать заявку на проведение чемпионата мира-2030 (1)
Вчера, 21:12
"Рома" готова предложить за Промеса меньше 25 млн евро (21)
"Рома" готова предложить за Промеса меньше 25 млн евро (21)
Вчера, 20:54
Смолов вне конкуренции? Сборная неудачников 1-го тура (2)
Смолов вне конкуренции? Сборная неудачников 1-го тура (2)
Вчера, 20:18
Появилось видео ДТП с участием автомобиля Смолова (9)
Появилось видео ДТП с участием автомобиля Смолова (9)
Вчера, 20:14
Василий Березуцкий: у меня есть много предложений стать тренером, в том числе главным (2)
Василий Березуцкий: у меня есть много предложений стать тренером, в том числе главным (2)
Вчера, 19:43
Александр Селихов провел тренировку с мячом (3)
Александр Селихов провел тренировку с мячом (3)
Игуаин будет получать в "Милане" 9,5 млн евро, 1 млн будет платить "Юве". Зарплата Бонуччи сократится до 5 млн евро
Изданию La Gazzetta dello Sport стали известны подробности тройного перехода игроков "Милана" и "Ювентуса".
"Милан" суммарно заплатит 54 миллиона евро за трансфер форварда Гонсало Игуаина – 18 млн за аренду на сезон-2018/19 плюс 36 млн в момент выкупа футболиста. Зарплата аргентинца составит 9,5 миллионов евро за сезон, причем 1 млн будет платить "Ювентус".
Защитники Леонардо Бонуччи и Маттиа Кальдара были оценены клубами в 35 миллионов евро каждый, произошел обмен игроками без доплат.
Зарплата Бонуччи составит 5 миллионов евро за сезон плюс бонусы. Ради возвращения в "Юве" игрок согласился на понижение оклада с 7,5 до 5 млн. Срок контракта – 5 лет.
Кальдара подпишет с "Миланом" 5-летний контракт с зарплатой 2 миллиона евро за сезон.
"Милан" суммарно заплатит 54 миллиона евро за трансфер форварда Гонсало Игуаина – 18 млн за аренду на сезон-2018/19 плюс 36 млн в момент выкупа футболиста. Зарплата аргентинца составит 9,5 миллионов евро за сезон, причем 1 млн будет платить "Ювентус".
Защитники Леонардо Бонуччи и Маттиа Кальдара были оценены клубами в 35 миллионов евро каждый, произошел обмен игроками без доплат.
Зарплата Бонуччи составит 5 миллионов евро за сезон плюс бонусы. Ради возвращения в "Юве" игрок согласился на понижение оклада с 7,5 до 5 млн. Срок контракта – 5 лет.
Кальдара подпишет с "Миланом" 5-летний контракт с зарплатой 2 миллиона евро за сезон.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.