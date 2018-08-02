Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Кто главный претендент на чемпионство в новом сезоне?
Показать все опросы

Новости партнеров

Лоран Косьелни может покинуть "Арсенал"

Защитник "Арсенала" Лоран Косьельни заявил, что подумывает об уходе из клуба.

"У меня контракт до июня 2020 года, но я подумываю о переменах. Хочу двигаться дальше, но не знаю, в каком направлении, - цитирует Косьельни Goal.

Футболист перешел в "Арсенал" в 2010 году.
Теги: Арсенал Косьельни
Сегодня, 13:34
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.