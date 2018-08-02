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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Лоран Косьелни может покинуть "Арсенал"
Защитник "Арсенала" Лоран Косьельни заявил, что подумывает об уходе из клуба.
"У меня контракт до июня 2020 года, но я подумываю о переменах. Хочу двигаться дальше, но не знаю, в каком направлении, - цитирует Косьельни Goal.
Футболист перешел в "Арсенал" в 2010 году.
"У меня контракт до июня 2020 года, но я подумываю о переменах. Хочу двигаться дальше, но не знаю, в каком направлении, - цитирует Косьельни Goal.
Футболист перешел в "Арсенал" в 2010 году.
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