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Леонардо Бонуччи вернулся в "Ювентус"

Защитник "Милана" Леонардо Бонуччи стал игроком "Ювентуса", сообщает пресс-служба туринцев.

Напомним, Бонуччи уже выступал за "Юве", а прошлым летом перешел в "Милан" за 40 миллионов евро.
Теги: Бонуччи Ювентус Милан Трансферы
Сегодня, 22:38
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№1 Написал: ilovefootball (Сегодня, 22:43) #
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Что-то тут не чисто в итальянском футболе...
Регистрация: 18.03.2013 [жалоба]
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