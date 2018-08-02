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Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
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Леонардо Бонуччи вернулся в "Ювентус"
Защитник "Милана" Леонардо Бонуччи стал игроком "Ювентуса", сообщает пресс-служба туринцев.
Напомним, Бонуччи уже выступал за "Юве", а прошлым летом перешел в "Милан" за 40 миллионов евро.
Напомним, Бонуччи уже выступал за "Юве", а прошлым летом перешел в "Милан" за 40 миллионов евро.
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