Фанаты "Ювентуса" освистали Бонуччи в Турине

Фанаты "Ювентуса" освистали вернувшегося в клуб защитника Леонардо Бонуччи, сообщает Football Italia со ссылкой на агентство ANSA.Прошлым летом 31-летний футболист покинул туринскую команду и перешел в "Милан". Спустя год итальянец решил вернуться в "Юве", а в "Милан" в рамках сделки перебрался Маттиа Кальдара.Ни один болельщик не приехал в аэропорт Турина встречать Бонуччи.Несколько болельщиков встретились с игроком возле медицинского центра клуба, где он проходил обследование, получили автографы и сделали с ним селфи. Однако многие фанаты освистывали Бонуччи, один выкрикнул: "Вымой рот".