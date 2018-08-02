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Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
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Фанаты "Ювентуса" освистали Бонуччи в Турине
Фанаты "Ювентуса" освистали вернувшегося в клуб защитника Леонардо Бонуччи, сообщает Football Italia со ссылкой на агентство ANSA.
Прошлым летом 31-летний футболист покинул туринскую команду и перешел в "Милан". Спустя год итальянец решил вернуться в "Юве", а в "Милан" в рамках сделки перебрался Маттиа Кальдара.
Ни один болельщик не приехал в аэропорт Турина встречать Бонуччи.
Несколько болельщиков встретились с игроком возле медицинского центра клуба, где он проходил обследование, получили автографы и сделали с ним селфи. Однако многие фанаты освистывали Бонуччи, один выкрикнул: "Вымой рот".
Прошлым летом 31-летний футболист покинул туринскую команду и перешел в "Милан". Спустя год итальянец решил вернуться в "Юве", а в "Милан" в рамках сделки перебрался Маттиа Кальдара.
Ни один болельщик не приехал в аэропорт Турина встречать Бонуччи.
Несколько болельщиков встретились с игроком возле медицинского центра клуба, где он проходил обследование, получили автографы и сделали с ним селфи. Однако многие фанаты освистывали Бонуччи, один выкрикнул: "Вымой рот".
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