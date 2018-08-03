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Гонсало Игуаин: я перешел в клуб с невероятной историей

Бывший нападающий "Ювентуса" Гонсало Игуаин прокомментировал переход в "Милан".

"Хочу поблагодарить "Милан" за огромные усилия, благодаря которым я оказался здесь. Это большой вызов для меня. Надеюсь отплатить за такое доверие. Я присоединился к клубу с невероятной историей. Болельщики заслуживают возвращения "Милана" туда, где он должен быть", - цитирует Игуаина Football Italia.
Теги: Игуаин Ювентус Милан
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