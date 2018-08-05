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Леонардо Бонуччи отказался извиняться перед болельщиками "Ювентуса"

Защитник туринского "Ювентуса" Леонардо Бонуччи отказался извиняться перед болельщиками команды.

Фанаты "старой синьоры" встретили Бонуччи за пределами клубной базы. Они поинтересовались у защитника, будет ли он приносить извинения за переход в "Милан".

"Не буду просить прощения. Я вам все докажу в матчах", – ответил Бонуччи.

В прошлом сезоне 31-летний футболист провел за "Милан" 35 матчей, в которых забил два мяча.

"Газета.ру"
Теги: Бонуччи Ювентус
Сегодня, 11:33
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№3 Написал: igorspartak Тверь (Сегодня, 12:41) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Lokoflesh
А фиг ли ему извиняться, ну устал человек от чемпионств.

вам это не грозит


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Вера.Россия и "Спартак"
Регистрация: 7.02.2012 [жалоба]
№2 Написал: Павел Манков (Сегодня, 12:03) #
  • -1
  •  (1)

Знакомый рассказал как подкачать тело не ходя в тренажорку и не сидя на изнурительных диетах,поверьте это самый инновационный способ. вот мой результат за две недели --- https://nnna.ru/pres
Регистрация: 5.08.2018 [жалоба]
№1 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 11:43) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Локомотив»
А фиг ли ему извиняться, ну устал человек от чемпионств.


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Believe LOKO (is reaL)

'супершняга' свинячий пид@рass
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
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