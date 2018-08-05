Леонардо Бонуччи отказался извиняться перед болельщиками "Ювентуса"

Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
Вчера, 23:46
Квинси Промес: мотивация? Я люблю "Спартак" (1)
Квинси Промес: мотивация? Я люблю "Спартак" (1)
Вчера, 23:42
Валерий Рейнгольд: невызов в сборную Шатова и Глушакова - большая ошибка Черчесова. Они оба в порядке, а в сборной были и откровенные туристы (8)
Валерий Рейнгольд: невызов в сборную Шатова и Глушакова - большая ошибка Черчесова. Они оба в порядке, а в сборной были и откровенные туристы (8)
Вчера, 23:27
Гол Мартинеса принес "Интеру" победу над "Лионом"
Гол Мартинеса принес "Интеру" победу над "Лионом"
Вчера, 23:26
Борис Игнатьев: в первом тайме у "Локомотива" не было присущей ему уверенности, во втором он обрел себя
Борис Игнатьев: в первом тайме у "Локомотива" не было присущей ему уверенности, во втором он обрел себя
Вчера, 23:21
Гильерме: мне понравилась игра Крыховяка в матче со "Спартаком" (1)
Гильерме: мне понравилась игра Крыховяка в матче со "Спартаком" (1)
Вчера, 22:49
Андрей Хрипков: мы знали как играть против соперника
Андрей Хрипков: мы знали как играть против соперника
Вчера, 22:46
Максим Майрович: мы ещё не играли на таких стадионах
Максим Майрович: мы ещё не играли на таких стадионах
Вчера, 22:37
Андрей Червиченко: пугает что, имея множество моментов в первые минуты «Спартак» не забивает (4)
Андрей Червиченко: пугает что, имея множество моментов в первые минуты «Спартак» не забивает (4)
Вчера, 22:31
"Ливерпуль" забил пять безответных мячей "Наполи"
"Ливерпуль" забил пять безответных мячей "Наполи"
Вчера, 22:30
Алексей Егоров: судьи были не худшими в этой игре (4)
Алексей Егоров: судьи были не худшими в этой игре (4)
Вчера, 22:17
Жиго и Гильерме - лучшие, группы атаки - в пролёте. Оценки матча "Локомотив" - "Спартак" (2)
Жиго и Гильерме - лучшие, группы атаки - в пролёте. Оценки матча "Локомотив" - "Спартак" (2)
Вчера, 22:15
"Локомотив" – "Спартак": фотоотчет встречи (1)
"Локомотив" – "Спартак": фотоотчет встречи (1)
Вчера, 22:03
Мацей Рыбус: все ожидают от нас в каждой игре результатов из-за того, что мы чемпионы (видео) (1)
Мацей Рыбус: все ожидают от нас в каждой игре результатов из-за того, что мы чемпионы (видео) (1)
Вчера, 21:14
Лука Джорджевич перешел в "Арсенал" на правах аренды (7)
Лука Джорджевич перешел в "Арсенал" на правах аренды (7)
Леонардо Бонуччи отказался извиняться перед болельщиками "Ювентуса"
Защитник туринского "Ювентуса" Леонардо Бонуччи отказался извиняться перед болельщиками команды.
Фанаты "старой синьоры" встретили Бонуччи за пределами клубной базы. Они поинтересовались у защитника, будет ли он приносить извинения за переход в "Милан".
"Не буду просить прощения. Я вам все докажу в матчах", – ответил Бонуччи.
В прошлом сезоне 31-летний футболист провел за "Милан" 35 матчей, в которых забил два мяча.
"Газета.ру"
Фанаты "старой синьоры" встретили Бонуччи за пределами клубной базы. Они поинтересовались у защитника, будет ли он приносить извинения за переход в "Милан".
"Не буду просить прощения. Я вам все докажу в матчах", – ответил Бонуччи.
В прошлом сезоне 31-летний футболист провел за "Милан" 35 матчей, в которых забил два мяча.
"Газета.ру"
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.