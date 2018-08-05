Леонардо Бонуччи отказался извиняться перед болельщиками "Ювентуса"

Защитник туринского "Ювентуса" Леонардо Бонуччи отказался извиняться перед болельщиками команды.Фанаты "старой синьоры" встретили Бонуччи за пределами клубной базы. Они поинтересовались у защитника, будет ли он приносить извинения за переход в "Милан"."Не буду просить прощения. Я вам все докажу в матчах", – ответил Бонуччи.В прошлом сезоне 31-летний футболист провел за "Милан" 35 матчей, в которых забил два мяча.