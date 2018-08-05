Зеедорф возглавил сборную Камеруна. Патрик Клюйверт – его ассистент

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Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
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14:29
Сергей Кирьяков: на данный момент "Спартак" не дотягивает до уровня Лиги чемпионов, форма команды немного вызывает опасения... (3)
Сергей Кирьяков: на данный момент "Спартак" не дотягивает до уровня Лиги чемпионов, форма команды немного вызывает опасения... (3)
Вчера, 23:46
Квинси Промес: мотивация? Я люблю "Спартак" (1)
Квинси Промес: мотивация? Я люблю "Спартак" (1)
Вчера, 23:42
Валерий Рейнгольд: невызов в сборную Шатова и Глушакова - большая ошибка Черчесова. Они оба в порядке, а в сборной были и откровенные туристы (10)
Валерий Рейнгольд: невызов в сборную Шатова и Глушакова - большая ошибка Черчесова. Они оба в порядке, а в сборной были и откровенные туристы (10)
Вчера, 23:27
Гол Мартинеса принес "Интеру" победу над "Лионом"
Гол Мартинеса принес "Интеру" победу над "Лионом"
Вчера, 23:26
Борис Игнатьев: в первом тайме у "Локомотива" не было присущей ему уверенности, во втором он обрел себя
Борис Игнатьев: в первом тайме у "Локомотива" не было присущей ему уверенности, во втором он обрел себя
Вчера, 23:21
Гильерме: мне понравилась игра Крыховяка в матче со "Спартаком" (1)
Гильерме: мне понравилась игра Крыховяка в матче со "Спартаком" (1)
Вчера, 22:49
Андрей Хрипков: мы знали как играть против соперника
Андрей Хрипков: мы знали как играть против соперника
Вчера, 22:46
Максим Майрович: мы ещё не играли на таких стадионах
Максим Майрович: мы ещё не играли на таких стадионах
Вчера, 22:37
Андрей Червиченко: пугает что, имея множество моментов в первые минуты «Спартак» не забивает (3)
Андрей Червиченко: пугает что, имея множество моментов в первые минуты «Спартак» не забивает (3)
Вчера, 22:31
"Ливерпуль" забил пять безответных мячей "Наполи"
"Ливерпуль" забил пять безответных мячей "Наполи"
Вчера, 22:30
Алексей Егоров: судьи были не худшими в этой игре (4)
Алексей Егоров: судьи были не худшими в этой игре (4)
Зеедорф возглавил сборную Камеруна. Патрик Клюйверт – его ассистент
Голландский специалист Кларенс Зеедорф возглавил сборную Камеруна.
Помогать ему будет бывший партнер по национальной команде Патрик Клюйверт.
Условиях сделки не сообщаются.
Помогать ему будет бывший партнер по национальной команде Патрик Клюйверт.
Условиях сделки не сообщаются.
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