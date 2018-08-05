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Зеедорф возглавил сборную Камеруна. Патрик Клюйверт – его ассистент

Голландский специалист Кларенс Зеедорф возглавил сборную Камеруна.

Помогать ему будет бывший партнер по национальной команде Патрик Клюйверт.

Условиях сделки не сообщаются.
Теги: Зеедорф Клюйверт Сборная Камеруна
Сегодня, 14:48
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