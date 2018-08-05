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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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"Ман Сити" победил "Челси" в матче за Суперкубок Англии
"Манчестер Сити" в матче за Суперкубок Англии обыграл "Челси" (2:0).
Суперкубок Англии
Финал
Стадион: Уэмбли (Лондон, Англия)
"Челси" – "Манчестер Сити" 0:2
Гол: Агуэро, 13, 59
"Челси": Кабальеро, Аспиликуэта, Алонсо, Рюдигер, Луис, Жоржиньо, Фабрегас (Дринкуотер, 60), Баркли, Родригес (Мозес, 83), Мората (Абрахам, 71), Хадсон-Одой (Виллиан, 60)
"Манчестер Сити": Браво, Уолкер, Менди, Стоунс (Гомес, 90+4), Лапорт (Отаменди, 86), Фернандиньо, Силва, Фоден (Диас, 76), Марез (Жезус, 70), Агуэро (Компани, 82), Зане (Гюндоган, 46)
Суперкубок Англии
Финал
Стадион: Уэмбли (Лондон, Англия)
"Челси" – "Манчестер Сити" 0:2
Гол: Агуэро, 13, 59
"Челси": Кабальеро, Аспиликуэта, Алонсо, Рюдигер, Луис, Жоржиньо, Фабрегас (Дринкуотер, 60), Баркли, Родригес (Мозес, 83), Мората (Абрахам, 71), Хадсон-Одой (Виллиан, 60)
"Манчестер Сити": Браво, Уолкер, Менди, Стоунс (Гомес, 90+4), Лапорт (Отаменди, 86), Фернандиньо, Силва, Фоден (Диас, 76), Марез (Жезус, 70), Агуэро (Компани, 82), Зане (Гюндоган, 46)
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