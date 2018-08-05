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"Бавария" в товарищеском матче победила "Манчестер Юнайтед"

"Бавария" в товарищеском матче победила "Манчестер Юнайтед" (1:0).

Товарищеский матч

Стадион: Альянц-Арена (Мюнхен, Германия)

"Бавария" – "Манчестер Юнайтед" 1:0

Голы: Мартинес, 61

"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, (Грант, 80), - Байи, (Смоллинг, 51), Шоу, Дармиан, Линделеф - Санчес, Эррера, (Гарнер, 80), Мата, Перейра, Фред - Рэшфорд.

"Бавария": Нойер - Киммих, Алаба, (Бернат, 56), Хуммельс, (Боатенг, 46), Зюле - Гнабри, (Коман, 65), Рибери, (Горецка, 46), Роббен, Мартинес, Алькантара, (Рафинья, 65), - Мюллер, (Левандовски, 46).

Предупреждения: Боатенг, 68
Теги: Бавария Манчестер Юнайтед
Вчера, 23:21
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