Юрген Клопп: Алиссон весьма неплохой футболист

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп высоко оценил игру новичка команды Алиссона Бекера в дебютном матче."Он весьма неплохой футболист! Это была хорошая игра, без слабых мест. Каждый может себе представить, каково это сыграть свой первый матч после всего того, что о нем было написано."Наполи" был сильнейшей командой, против которой мы пока что играли, и они выставили практически свой лучший состав. Алиссон очень хорошо читал игру и всегда оказывался в нужном положении позади оборонительной линии, которая действовала высоко.Он активно участвовал в розыгрыше мяча, и нам нужно привыкнуть, чтобы делать это чаще. Я увидел много хороших ситуаций. В решающие моменты он ловил мяч, и я остался очень доволен", — передает слова Клоппа Liverpool Echo.