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Юрген Клопп: Алиссон весьма неплохой футболист

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп высоко оценил игру новичка команды Алиссона Бекера в дебютном матче.

"Он весьма неплохой футболист! Это была хорошая игра, без слабых мест. Каждый может себе представить, каково это сыграть свой первый матч после всего того, что о нем было написано.

"Наполи" был сильнейшей командой, против которой мы пока что играли, и они выставили практически свой лучший состав. Алиссон очень хорошо читал игру и всегда оказывался в нужном положении позади оборонительной линии, которая действовала высоко.

Он активно участвовал в розыгрыше мяча, и нам нужно привыкнуть, чтобы делать это чаще. Я увидел много хороших ситуаций. В решающие моменты он ловил мяч, и я остался очень доволен", — передает слова Клоппа Liverpool Echo.

"Газета.ру"
Теги: Клопп Алиссон Ливерпуль
Сегодня, 01:09
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