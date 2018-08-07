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Goal: Стэн Кронке предложил Усманову 550 млн фунтов за его долю в "Арсенале"

По информации Goal, американский бизнесмен Стэн Кронке предпринял попытку выкупить долю акций футбольного клуба "Арсенал" у россиянина Алишера Усманова.

Кронке оценил общую стоимость стоимость лондонского клуба в 1,8 млрд фунтов (около 2 млрд евро), а Усманову он предложил 550 млн фунтов (616 млн евро) за его долю.

Стоит отметить, что ранее сам Усманов неоднократно пытался выкупить у Кронке акции "Арсенала", на что американец отвечал отказом.
Теги: Арсенал Усманов
Сегодня, 10:10
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№1 Написал: Босх Россия (Сегодня, 11:56) #
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Болеет за:
«Ростов»
Усманову надо продавать этот "Арсенал" нахрен.
Вон в Ростове вырашивают суперКлуб. Пусть туда вкладывается..


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Ойся ты ойся, ты меня не бойся...я тебя не трону, ты не беспокойся!
Регистрация: 14.04.2011 [жалоба]
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