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BBC: Усманов согласился продать свою часть акций "Арсенала"

По данным BBC, российский бизнесмен Алишер Усманов принял предложение Стэна Кронке о приобретении американцем 30% акций "Арсенала".

Сумма сделки составит около 672 млн евро.

Кронке до этой сделки принадлежали 67% акций клуба. Теперь американский бизнесмен фактически станет частным владельцем "Арсенала".

Теги: Арсенал Усманов
Сегодня, 10:56
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№2 Написал: tiki Москва (Сегодня, 11:20) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: СТАРЫЙ СПАРТАЧ
правильно, пусть лучше в Крылья Советов или тульский Арсенал вложится! или в тоже ФК Сочи или Анжи!

как только "его" финанс появится в России - станет рабом. пока его счета не в России - он богат


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010 [жалоба]
№1 Написал: СТАРЫЙ СПАРТАЧ Россия, Владимир (Сегодня, 11:16) #
  • -2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
правильно, пусть лучше в Крылья Советов или тульский Арсенал вложится! или в тоже ФК Сочи или Анжи!
Регистрация: 23.03.2009 [жалоба]
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