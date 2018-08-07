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"Вулверхэмптон" приобретет хавбека "Мидлсбро" за рекордную сумму

"Вулверхэмптон" близок к приобретению вингера "Мидлсбро" Адама Траоре.

Sky Sports сообщает, что сумма сделки составит 20 миллионов фунтов, что является рекордом для "волков".

В прошлом сезоне 22-летний игрок выступал за "Мидлсбро" в чемпионшипе, забив 5 голов и сделав 10 голевых передач в 36 матчах.
Теги: Вулверхэмптон Мидлсбро
Сегодня, 11:24
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