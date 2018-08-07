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Продав акции "Арсенала", Усманов в ближайшее время станет владельцем другого клуба АПЛ

По данным The Telegraph, Алишер Усманов, продавший сегодня свой пакет акций лондонского "Арсенала", в скором времени может стать владельцем другого клуба английской премьер-лиги — "Эвертона".

Россиянин является бизнес-партнером и находится в хороших личных отношениях с нынешним владельцем ливерпульского клуба Фарадом Мошири, который владеет 58,8% акций "Эвертона".

В январе "Эвертон" заключил маркетинговый договор на 75 миллионов фунтов с фирмой USM Holdings, которую в 2012-м вместе основали Усманов и Мошири. В результате этого, логотип компании появился на тренировочной арене "Эвертона".

The Telegraph
Теги: Усманов Эвертон Арсенал
Сегодня, 15:26
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(3)
№6 Написал: Александр Иванов Санкт-Петербург (Сегодня, 16:11) #
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: бородач
Обидно - понимаешь ли -- патриотизм у нас походу только для бедных --11клубов гикнули в небытие,а тут такие деньжищи..

Так за рубежом трудно проверить источник получения денег, а в России относительно Усманова сразу всё всплывёт, потому такая практика и актуальна.
Ща кто-нибудь да ляпнет опять про Глушакова с его пиар-акцией в своём городе)
Регистрация: 8.11.2015 [жалоба]
№5 Написал: бородач счётная палата (Сегодня, 16:07) #
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online
Болеет за:
«Динамо» М
Обидно - понимаешь ли -- патриотизм у нас походу только для бедных --11клубов гикнули в небытие,а тут такие деньжищи..


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за динамо болеет не только столица--за динамо болеет вся граница...
Регистрация: 23.03.2012 [жалоба]
№4 Написал: GS Москва (Сегодня, 15:51) #
  • 0
  •  (0)

А где-то в стороне горько заплакал Анжи.
Регистрация: 22.09.2009 [жалоба]
№3 Написал: Virgil Cane CSA (Сегодня, 15:50) #
  • 0
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Болеет за:
«Ливерпуль»
Ньюкасл, скорее всего. Хотя, может, и действительно Эвертон.


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96 YNBF
Регистрация: 8.07.2008 [жалоба]
№2 Написал: SVN (Сегодня, 15:46) #
  • 0
  •  (4)

уж лучше бы российским командам помогли,многие команды бедствуют,на автобусе по 2200 км ездят.
Регистрация: 22.10.2016 [жалоба]
№1 Написал: Antip7 (Сегодня, 15:32) #
  • +4
  •  (6)

Мда.. "удачно" же жиды в 91м по дому советов бахнули
Регистрация: 29.08.2016 [жалоба]
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