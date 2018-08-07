Продав акции "Арсенала", Усманов в ближайшее время станет владельцем другого клуба АПЛ

По данным The Telegraph, Алишер Усманов, продавший сегодня свой пакет акций лондонского "Арсенала", в скором времени может стать владельцем другого клуба английской премьер-лиги — "Эвертона".Россиянин является бизнес-партнером и находится в хороших личных отношениях с нынешним владельцем ливерпульского клуба Фарадом Мошири, который владеет 58,8% акций "Эвертона".В январе "Эвертон" заключил маркетинговый договор на 75 миллионов фунтов с фирмой USM Holdings, которую в 2012-м вместе основали Усманов и Мошири. В результате этого, логотип компании появился на тренировочной арене "Эвертона".