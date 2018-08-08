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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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Денис Черышев может покинуть "Вильяреал"
Нападающий "Вильярреала" Денис Черышев может перейти в "Валенсию", за которую уже выступал на правах аренды в 2016 году.
Как утверждает Gol Digital, в приобретении 27-летнего россиянина лично заинтересован главный тренер "летучих мышей" Марселино.
В минувшем сезоне Черышев провел 32 матча в составе "Вильярреала", забил 4 гола и отдал 2 результативных передачи.
Как утверждает Gol Digital, в приобретении 27-летнего россиянина лично заинтересован главный тренер "летучих мышей" Марселино.
В минувшем сезоне Черышев провел 32 матча в составе "Вильярреала", забил 4 гола и отдал 2 результативных передачи.
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