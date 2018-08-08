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Денис Черышев может покинуть "Вильяреал"

Нападающий "Вильярреала" Денис Черышев может перейти в "Валенсию", за которую уже выступал на правах аренды в 2016 году.

Как утверждает Gol Digital, в приобретении 27-летнего россиянина лично заинтересован главный тренер "летучих мышей" Марселино.

В минувшем сезоне Черышев провел 32 матча в составе "Вильярреала", забил 4 гола и отдал 2 результативных передачи.
Теги: Черышев Денис Вильярреал Валенсия
Сегодня, 09:15
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№3 Написал: Светлана Хилиниченко (Сегодня, 10:08) #
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Регистрация: 8.08.2018 [жалоба]
№2 Написал: avnik море (Сегодня, 09:58) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: tiki
но на чемпионате реально приятно удивил


На ЧМ все ЗМСы удивили... Посмотрим на них сейчас - в более реальной постановке обстановке. )))


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Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011 [жалоба]
№1 Написал: tiki Москва (Сегодня, 09:18) #
  • +2
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Болеет за:
ЦСКА
помню я как он "помог" мышам, когда почти сразу удалился
если судить по прошлому сезону - не похоже на то, что он им необходим.
плюс Валенсия не Вильярреал...ломаться будет через матч
но на чемпионате реально приятно удивил


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
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Регистрация: 27.12.2010 [жалоба]
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