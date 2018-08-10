Алиссон будет выступать за "Ливерпуль" под 13-м номером

"Ливерпуль" объявил игровые номера новичков команды. Голкипер Алиссон, который перешел в клуб из "Ромы", будет выступать под 13-м номером.Защитник Фабинью получил 3-й игровой номер. Ранее он принадлежал "Монако".