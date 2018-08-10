Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Новости партнеров

Алиссон будет выступать за "Ливерпуль" под 13-м номером

"Ливерпуль" объявил игровые номера новичков команды. Голкипер Алиссон, который перешел в клуб из "Ромы", будет выступать под 13-м номером.

Защитник Фабинью получил 3-й игровой номер. Ранее он принадлежал "Монако".
Теги: Алиссон Ливерпуль
Сегодня, 20:23
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.