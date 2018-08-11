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Понтус Вернблум принял предложение ПАОК

Экс-полузащитник ЦСКА Понтус Вернблум принял предложение ПАОК.

Ранее шведу предложили контракт на три года и оклад в размере 1,8 миллиона евро за сезон. 32-летний игрок попросил четыре дня на раздумья.

Спорт-Экспресс
Теги: ПАОК Вернблум
Сегодня, 11:39
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№6 Написал: ljubljana Over here (Сегодня, 12:40) #
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Цитата: wir sind die besten
От "все купил" к бывшему депутату госдумы...из столицы в деревню и что в ЦСКА было не так.. smile

устал мясцо иметь
Регистрация: 1.02.2016 [жалоба]
№5 Написал: wir sind die besten Санкт-Петербург (Сегодня, 12:06) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
От "все купил" к бывшему депутату госдумы...из столицы в деревню и что в ЦСКА было не так.. smile
Регистрация: 15.12.2013 [жалоба]
№4 Написал: Кот КБ Матроскин Простоквашино Италия (Сегодня, 12:05) #
  • -1
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
конь подкаблучник
Регистрация: 27.02.2018 [жалоба]
№3 Написал: Frost Vjhjp (Сегодня, 11:58) #
  • +2
  •  (4)

Нина одобрила!!!
Регистрация: 5.02.2017 [жалоба]
№2 Написал: ljubljana Over here (Сегодня, 11:56) #
  • -4
  •  (4)

Цитата: diego milito 22
Деваться не куда. Больше он никому не нужен, с Женей Хочериди будет соревноваться в дебильности.

ну и с тобой тоже. только он в жизни чего-то добился.как и Саввиди...а вот ты только тут гадишь. вы и без Вернблума лосося приняли, а с ним будет основательно.
Регистрация: 1.02.2016 [жалоба]
№1 Написал: diego milito 22 (Сегодня, 11:48) #
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Деваться не куда. Больше он никому не нужен, с Женей Хочериди будет соревноваться в дебильности.
Регистрация: 29.03.2018 [жалоба]
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