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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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Хосеп Гвардиола: иногда хочется убить Менди
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал выездную победу над лондонским «Арсеналом» в матче первого тура английской Премьер-лиги (2:0).
«Выезды на «Эмирейтс» всегда получаются трудными. Особенно, когда это первая игра сезона, а у «Арсенала» появился новый тренер.
Мы выступили на высоком уровне, учитывая не лучшее физическое состояние многих футболистов, которые вернулись после чемпионата мира. «Сити» показал хорошую игру, но это только первый шаг, нам нужно продолжать работать.
Иногда хочется убить Менди, а иногда думаешь: «Вау, какой у нас есть игрок». Он даёт нам энергию. Менди нужно улучшить ещё много вещей. Надеюсь, мы сможем убедить его немного забыть про социальные сети и улучшить свою игру», — приводит слова Гвардиолы пресс-служба «Манчестер Сити».
Отметим, что в матче с «Арсеналом» Менди отдал две результативные передачи.
Чемпионат
«Выезды на «Эмирейтс» всегда получаются трудными. Особенно, когда это первая игра сезона, а у «Арсенала» появился новый тренер.
Мы выступили на высоком уровне, учитывая не лучшее физическое состояние многих футболистов, которые вернулись после чемпионата мира. «Сити» показал хорошую игру, но это только первый шаг, нам нужно продолжать работать.
Иногда хочется убить Менди, а иногда думаешь: «Вау, какой у нас есть игрок». Он даёт нам энергию. Менди нужно улучшить ещё много вещей. Надеюсь, мы сможем убедить его немного забыть про социальные сети и улучшить свою игру», — приводит слова Гвардиолы пресс-служба «Манчестер Сити».
Отметим, что в матче с «Арсеналом» Менди отдал две результативные передачи.
Чемпионат
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