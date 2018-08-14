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Марио Манджукич завершил карьеру в сборной

Нападающий "Ювентуса" Марио Манджукич принял решение прекратить выступления за сборную Хорватии.

"Никто не идеален. Я упускал моменты, терял мячи, но всегда отдавался на поле. Спасибо болельщикам, которые были рядом со мной и с командой", — цитирует Манджукича официальный сайт хорватского футбольного союза.

Манджукич с 33 голами занимает второе место в списке лучших бомбардиров сборной Хорватии. На первом месте остаётся Давор Шукер, забивший 45 мячей за национальную команду.
Теги: Манджукич Сборная Хорватии
Сегодня, 15:56
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