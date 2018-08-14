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Алишер Усманов: рассматриваю наиболее выгодные варианты вложений в футбольные клубы

Российский бизнесмен Алишер Усманов рассказал о потенциальных инвестициях в другой футбольный клуб.

"Если появится подходящая возможность инвестировать в один из футбольных клубов с хорошим потенциальным доходом, то я готов рассмотреть этот вариант

Владелец "Эвертона" Фарад Мошири мой друг. Если ему понадобится моя помощь, то я буду рад ему ее оказать", — приводит слова Усманова Bloomberg.

Напомним, в начале августа Усманов продал 30% акций "Арсенала" Стэну Кронке за 550 миллионов фунтов.
Теги: Усманов Арсенал Эвертон
Сегодня, 16:42
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№2 Написал: safonas (Сегодня, 17:40) #
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так вложись в клуб из страны у которой ты насосал миллиарды себе


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мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015 [жалоба]
№1 Написал: Shekel страна 404 (СССР, Украина, Новороссия, ДНР, Малороссия, ДНР) (Сегодня, 16:43) #
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online

В Анжи
Регистрация: 10.10.2013 [жалоба]
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