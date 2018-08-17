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"Милан" закончил трансферную компанию приобретениями Лаксальта и Кастильехо

Пресс-служба "Милана" объявило о трансферах полузащитников Диего Лаксальта и Самуэля Кастильехо.

Уругваец был подписан из "Дженоа", а испанец перебрался в Италию из "Вильярреала".

В рамках сделки в "Дженоа" из «Милана» отправился нападающий Джанлука Лападула, а в "Вильярреал" – форвард Карлос Бакка. Два этих трансфера также осуществлены на постоянной основе.

На этом трансферная компания "Милана" завершена.
Теги: Милан Лаксальт
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