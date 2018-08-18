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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Андрей Шевченко: я должен вывести сборную Украины на чемпионат Европы-2020
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко обозначил свою основную задачу на посту на ближайшие два года.
"Сборной Украине предстоит участие в Лиге наций. Хороший турнир, предоставляющий возможность попасть на чемпионат Европы.
У нас серьезные соперники — Чехия и Словакия. Я должен вывести команду на чемпионат Европы.
Не имеет значения, как это произойдет — через Лигу наций или непосредственно по итогам отборочного цикла", — приводит слова Шевченко FootballHub.
"Сборной Украине предстоит участие в Лиге наций. Хороший турнир, предоставляющий возможность попасть на чемпионат Европы.
У нас серьезные соперники — Чехия и Словакия. Я должен вывести команду на чемпионат Европы.
Не имеет значения, как это произойдет — через Лигу наций или непосредственно по итогам отборочного цикла", — приводит слова Шевченко FootballHub.
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