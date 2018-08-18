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Андрей Шевченко: я должен вывести сборную Украины на чемпионат Европы-2020

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко обозначил свою основную задачу на посту на ближайшие два года.

"Сборной Украине предстоит участие в Лиге наций. Хороший турнир, предоставляющий возможность попасть на чемпионат Европы.

У нас серьезные соперники — Чехия и Словакия. Я должен вывести команду на чемпионат Европы.

Не имеет значения, как это произойдет — через Лигу наций или непосредственно по итогам отборочного цикла", — приводит слова Шевченко FootballHub.
Теги: Шевченко сборная Украины
Сегодня, 12:31
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№1 Написал: Parshin (Сегодня, 12:54) #
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Украины еще только на Чемпионате Европы не хватало!... С Чемпионата Мира слились и на Чемпионате Европы никто не ждет - от Украины только один политический выпендрежь... ((
Тем более на юбилейном, посвященном 60-летию этого турнира (1960-2020), в котором Первым победителем был СССР, а практически Россия, поскольку БОЛЬШИНСТВО футболистов было россиянами - из Москвы - они и сделали игру!!!...
Регистрация: 30.06.2018 [жалоба]
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