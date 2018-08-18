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Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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"Ювентус" одержал волевую победу над "Кьево" в дебютном матче Роналду
В матче 1-го тура чемпионата Италии "Ювентус" с Криштиану Роналду одержал победу над "Кьево".
Чемпионат Италии
1 тур
"Кьево" – "Ювентус" 2:3
Голы: Хедира, 3, Стемпиньски, 38, Джаккерини, 56 (пен.), Бонуччи, 75 (авто.), Бернардески, 90+3
"Кьево": Соррентино (Шемпер, 90+1), Каччиаторе, Томович, Россеттини, Бани, Депаоли, Радованович, Ригони, Хетемай (Оби, 78), Джаккерини, Стемпиньски (Джорджевич, 66)
"Ювентус": Щенсны, Канселу, Сандро, Бонуччи, Кьеллини, Пьянич, Куадрадо (Бернардески, 56), Хедира (Джан, 84), Коста (Манджукич, 64), Роналду, Дибала
Предупреждения: Радованович, 60, Томович, 90+5
Чемпионат Италии
1 тур
"Кьево" – "Ювентус" 2:3
Голы: Хедира, 3, Стемпиньски, 38, Джаккерини, 56 (пен.), Бонуччи, 75 (авто.), Бернардески, 90+3
"Кьево": Соррентино (Шемпер, 90+1), Каччиаторе, Томович, Россеттини, Бани, Депаоли, Радованович, Ригони, Хетемай (Оби, 78), Джаккерини, Стемпиньски (Джорджевич, 66)
"Ювентус": Щенсны, Канселу, Сандро, Бонуччи, Кьеллини, Пьянич, Куадрадо (Бернардески, 56), Хедира (Джан, 84), Коста (Манджукич, 64), Роналду, Дибала
Предупреждения: Радованович, 60, Томович, 90+5
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