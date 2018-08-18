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"Ювентус" одержал волевую победу над "Кьево" в дебютном матче Роналду

В матче 1-го тура чемпионата Италии "Ювентус" с Криштиану Роналду одержал победу над "Кьево".

Чемпионат Италии

1 тур

"Кьево" – "Ювентус" 2:3

Голы: Хедира, 3, Стемпиньски, 38, Джаккерини, 56 (пен.), Бонуччи, 75 (авто.), Бернардески, 90+3

"Кьево": Соррентино (Шемпер, 90+1), Каччиаторе, Томович, Россеттини, Бани, Депаоли, Радованович, Ригони, Хетемай (Оби, 78), Джаккерини, Стемпиньски (Джорджевич, 66)

"Ювентус": Щенсны, Канселу, Сандро, Бонуччи, Кьеллини, Пьянич, Куадрадо (Бернардески, 56), Хедира (Джан, 84), Коста (Манджукич, 64), Роналду, Дибала

Предупреждения: Радованович, 60, Томович, 90+5
Теги: Ювентус Кьево Роналду
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