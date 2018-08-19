"Арсенал" с Эмери впервые с 1992 года проиграл два стартовых матча АПЛ

"Арсенал" проиграл в двух стартовых матчах чемпионата Англии.В первом туре лондонцы уступили "Манчестер Сити" (0:2), а во втором проиграли в столичном дерби "Челси" (2:3)."Арсенал" всего во второй раз в истории английской премьер-лиги проигрывает два первых матча. Впервые это произошло в 1992 году, когда командой руководил Джордж Грэм. С 1996 по 2018 год "Арсенал" возглавлял Арсен Венгер, при котором клуб ни разу не начинал сезон так неудачно. Летом его у руля сменил Унаи Эмери.