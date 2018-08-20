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"Барселона" установила рекорд по стоимости игроков запаса: в резерве остались почти 300 миллионов евро

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде в матче 1-го тура чемпионата Испании с «Алавесом» (3:0) оставил в запасе футболистов, за которых клуб суммарно заплатил 294 миллиона евро, отмечает Sports.ru со ссылкой на Marca.

В запас были включены воспитанник клуба Рафинья и 6 купленных игроков: Яспер Силлессен (13 миллионов за трансфер), Филиппе Коутиньо (155), Малком (41), Клеман Лангле (35), Артур (31) и Артуро Видаль (19).

Коутиньо, Видаль и Артур вышли на поле во втором тайме, а скамейка запасных в начале встреча стала рекордно дорогой для «Барселоны». В прошлом году сумма достигала 131 миллиона евро.
Теги: Барселона Коутиньо Малком Артур
Сегодня, 12:32
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