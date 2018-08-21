Новости партнеров

"Витесс" Леонида Слуцкого арендовал полузащитника мадридского "Реала"

Полузащитник "Реала" Мартин Эдегор проведет сезон в "Витессе", который тренирует экс-наставник ЦСКА Леонид Слуцкий, сообщает официальный сайт клуба.

Голландский клуб арендовал 19-летнего хавбека до 30 июня 2019 года.
Теги: Витесс Эдегор Реал Слуцкий
Сегодня, 18:10
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
1
(0)
№1 Написал: tiki Москва (Сегодня, 18:11) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
ЦСКА
было 15-16.уже 19.скоро так и останется как Фредди Аду


--------------------
Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.