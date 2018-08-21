Генрих Мхитарян: мы не хотим играть так, как при Венгере

Армянский полузащитник лондонского "Арсенала" Генрих Мхитарян поделился мнением на счет работы нового наставника команды Унаи Эмери"У каждого свое мнение относительно философии Эмери. "Арсенал" отлично знает, как должен играть. Если мы просто собираемся выбить мяч из своей половины поля и ждать, когда высшие силы дадут нам шанс забить, то этого может и не произойти. Единственное, что мы должны сейчас делать — это усердно работать и верить в свои силы.Эмери и Арсен Венгер? Они не сильно отличаются друг от друга. Эмери пытается сохранить философию Венгера, но вместе с тем строит что-то новое. Он знает, что может дать нечто другое "Арсеналу", установить баланс между атакой и защитой. Игроки должны следовать идеям нового тренера. Мы не хотим играть так, как при Венгере", — цитирует Мхитаряна Sky Sports.