Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
19:53
"Ростов" расторг контракт с Сапетой (4)
"Ростов" расторг контракт с Сапетой (4)
18:28
Директор РПЛ - о болельщике с ковром: сделаем "Ростову" замечание, такие вещи нужно согласовывать (18)
Директор РПЛ - о болельщике с ковром: сделаем "Ростову" замечание, такие вещи нужно согласовывать (18)
17:24
"Уфа" получила визы Великобритании (4)
"Уфа" получила визы Великобритании (4)
15:30
"Крылья Советов" подпишут 20-летнего уругвайского защитника, которым интересовался "Милан" (2)
"Крылья Советов" подпишут 20-летнего уругвайского защитника, которым интересовался "Милан" (2)
14:58
Валерий Газзаев: наши клубы должны ставить цель выйти в финал Лиги чемпионов. Мы к этому готовы (21)
Валерий Газзаев: наши клубы должны ставить цель выйти в финал Лиги чемпионов. Мы к этому готовы (21)
14:24
Валерий Газзаев: если Слуцкий провалится и в Голландии, отношение ко всем российским тренерам будет соответствующее (2)
Валерий Газзаев: если Слуцкий провалится и в Голландии, отношение ко всем российским тренерам будет соответствующее (2)
12:23
Дмитрий Селюк: вряд ли Яя Туре перейдёт в "Марсель". Он мне как ребёнок, я думаю за него, а не он
Дмитрий Селюк: вряд ли Яя Туре перейдёт в "Марсель". Он мне как ребёнок, я думаю за него, а не он
Генрих Мхитарян: мы не хотим играть так, как при Венгере
Армянский полузащитник лондонского "Арсенала" Генрих Мхитарян поделился мнением на счет работы нового наставника команды Унаи Эмери
"У каждого свое мнение относительно философии Эмери. "Арсенал" отлично знает, как должен играть. Если мы просто собираемся выбить мяч из своей половины поля и ждать, когда высшие силы дадут нам шанс забить, то этого может и не произойти. Единственное, что мы должны сейчас делать — это усердно работать и верить в свои силы.
Эмери и Арсен Венгер? Они не сильно отличаются друг от друга. Эмери пытается сохранить философию Венгера, но вместе с тем строит что-то новое. Он знает, что может дать нечто другое "Арсеналу", установить баланс между атакой и защитой. Игроки должны следовать идеям нового тренера. Мы не хотим играть так, как при Венгере", — цитирует Мхитаряна Sky Sports.
"Газета.ру"
"У каждого свое мнение относительно философии Эмери. "Арсенал" отлично знает, как должен играть. Если мы просто собираемся выбить мяч из своей половины поля и ждать, когда высшие силы дадут нам шанс забить, то этого может и не произойти. Единственное, что мы должны сейчас делать — это усердно работать и верить в свои силы.
Эмери и Арсен Венгер? Они не сильно отличаются друг от друга. Эмери пытается сохранить философию Венгера, но вместе с тем строит что-то новое. Он знает, что может дать нечто другое "Арсеналу", установить баланс между атакой и защитой. Игроки должны следовать идеям нового тренера. Мы не хотим играть так, как при Венгере", — цитирует Мхитаряна Sky Sports.
"Газета.ру"
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.