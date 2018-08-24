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Алишер Усманов вложит в новый клуб 100 миллионов долларов

Российский бизнесмен Алишер Усманов вложился в развитие "Пахтакора" из Узбекистана.

Усманов уже инвестировал в "Пахтакор" около $20 млн, а в ближайшее время также будет реконструирован и стадион столичного клуба, что оценивается в $100 млн.

"Я горжусь тем, что я узбек, горжусь, что это моя родная земля, и все, чем я могу быть полезным для Узбекистана, я готов сделать. Всегда и в любую минуту", — заявил предприниматель.

В начале августа сообщалось, что американский бизнесмен Стэн Кронке сумел достичь договоренности с Усмановым о покупке 30-процентной доли лондонского футбольного клуба "Арсенал", став, таким образом, единоличным владельцем английской команды.

"Газета.ру"
Теги: Усманов
Сегодня, 03:03
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