Алишер Усманов вложит в новый клуб 100 миллионов долларов

Российский бизнесмен Алишер Усманов вложился в развитие "Пахтакора" из Узбекистана.Усманов уже инвестировал в "Пахтакор" около $20 млн, а в ближайшее время также будет реконструирован и стадион столичного клуба, что оценивается в $100 млн."Я горжусь тем, что я узбек, горжусь, что это моя родная земля, и все, чем я могу быть полезным для Узбекистана, я готов сделать. Всегда и в любую минуту", — заявил предприниматель.В начале августа сообщалось, что американский бизнесмен Стэн Кронке сумел достичь договоренности с Усмановым о покупке 30-процентной доли лондонского футбольного клуба "Арсенал", став, таким образом, единоличным владельцем английской команды.