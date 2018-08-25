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Фабрицио Раванелли: если узнаю, что кто-то из игроков киевского "Арсенала" сливает матчи - убью его

Главный тренер «Арсенала» Фабрицио Раванелли, за первые пять матчей у руля новой команды набравший лишь одно очко в чемпионате Украины, поделился мнением об украинских футболистах и предостерёг своих игроков от договорных матчей.



– Я был в Киеве лишь однажды, когда играл за сборную Италии против Украины в 1996 году. Это было очень давно, однако могу сказать, Киев с тех пор сильно изменился. Я люблю этот город, честно, за стиль жизни, прехороших людей, поэтому для меня Киев – это очень хороший выбор. Теперь здесь моя работа – клуб «Арсенал».

Я верю в украинских футболистов, особенно в их разум. Для футболиста важно не то, как ты играешь, какой ты на поле. Важна концентрация и на тренировках, и вне их. Стиль жизни, неупотребление алкоголя. Если ты хочешь достичь вершин – ты должен работать очень много. Отличие украинских футболистов от итальянских проявляется вообще во всем. В Италии ты должен быть подготовлен ментально, тактически и психологически, например, в «Ювентусе» ты сфокусирован только на том, как ты играешь, и все. 90 процентов других проблем – еда, машина, жилье – решает человек в клубе.

В Италии нет коррупции, надеюсь в Украине тоже. Если я узнаю, что кто-то из моих игроков сливает матчи – на следующий день я убью его, а также оставлю эту команду, – приводит слова Раванелли xsport.ua.

Фото: arsenal-kyiv.com
Теги: Арсенал Киев
Сегодня, 10:15
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(1)
№3 Написал: ERBULAN (Сегодня, 12:04) #
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Болеет за:
«Рубин»
Цитата: Смотрящий
В Италии нет коррупции, надеюсь в Украине тоже.

Я тебе, конечно, верю -
Разве могут быть сомненья? (с) flushed

Я и сам все это видел,
Это наш с тобой секрет...
Регистрация: 3.05.2018 [жалоба]
№2 Написал: Смотрящий Москва (Сегодня, 10:33) #
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Болеет за:
«Спартак»
В Италии нет коррупции, надеюсь в Украине тоже.

Я тебе, конечно, верю -
Разве могут быть сомненья? (с) flushed


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Говорю что думаю.
Думаю, что говорю.
Регистрация: 19.09.2011 [жалоба]
№1 Написал: Marlboro131994 Москва (Сегодня, 10:24) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Логично, что после убийства игрока он оставит команду))) В целом по интервью сложилось впечатление, что Фабрицио очень авантюрный и наивный человек)))
Регистрация: 22.11.2009 [жалоба]
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