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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
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19:39
Владимир Пономарев: ЦСКА постепенно набирает обороты, уже чувствуется, что ребята вот-вот заиграют
Владимир Пономарев: ЦСКА постепенно набирает обороты, уже чувствуется, что ребята вот-вот заиграют
19:29
Фанаты "Динамо" не стали проводить первые пять минут матча со "Спартаком" в тишине в память о Парамонове (6)
Фанаты "Динамо" не стали проводить первые пять минут матча со "Спартаком" в тишине в память о Парамонове (6)
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31-летний главный тренер "Хоффенхайма" в матче с "Баварией" был с макияжем на лице (фото) (15)
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Вратарь тульского "Арсенала": не хочется верить, что ошибки арбитров направлены против нас (2)
Вратарь тульского "Арсенала": не хочется верить, что ошибки арбитров направлены против нас (2)
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11:35
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Маурицио Сарри: в Англии до стартового свистка идет вечеринка, но на поле проходит война
Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри признался, что ему больше импонирует английский футбол, чем итальянский. Ранее он возглавлял "Наполи"
"В Италии разворачивается война до игры. Но во время матча, если через 20 минут счет 2:0, все заканчивается. Здесь до стартового свистка идет вечеринка, но на поле проходит война. Я предпочитаю Англию", – цитирует Сарри ESPN FC.
"В Италии разворачивается война до игры. Но во время матча, если через 20 минут счет 2:0, все заканчивается. Здесь до стартового свистка идет вечеринка, но на поле проходит война. Я предпочитаю Англию", – цитирует Сарри ESPN FC.
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