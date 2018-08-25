Маурицио Сарри: в Англии до стартового свистка идет вечеринка, но на поле проходит война

Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри признался, что ему больше импонирует английский футбол, чем итальянский. Ранее он возглавлял "Наполи""В Италии разворачивается война до игры. Но во время матча, если через 20 минут счет 2:0, все заканчивается. Здесь до стартового свистка идет вечеринка, но на поле проходит война. Я предпочитаю Англию", – цитирует Сарри ESPN FC.