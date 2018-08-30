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Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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Вадим Васильев: в ближайшие дни Головин должен приступить к беговым упражнениям
Вице-президент и генеральный директор "Монако" Вадим Васильев рассказал о состоянии здоровья полузащитника команды Александра Головина.
"Головин пока лечится. В ближайшие дни должен приступить к беговым упражнениям", - цитирует Васильева "Спорт-Экспресс".
22-летний россиянин в нынешнем сезоне за "Монако" пока не играл из-за травмы. Он перешел в команду из ЦСКА.
"Головин пока лечится. В ближайшие дни должен приступить к беговым упражнениям", - цитирует Васильева "Спорт-Экспресс".
22-летний россиянин в нынешнем сезоне за "Монако" пока не играл из-за травмы. Он перешел в команду из ЦСКА.
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