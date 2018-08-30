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Вадим Васильев: в ближайшие дни Головин должен приступить к беговым упражнениям

Вице-президент и генеральный директор "Монако" Вадим Васильев рассказал о состоянии здоровья полузащитника команды Александра Головина.

"Головин пока лечится. В ближайшие дни должен приступить к беговым упражнениям", - цитирует Васильева "Спорт-Экспресс".

22-летний россиянин в нынешнем сезоне за "Монако" пока не играл из-за травмы. Он перешел в команду из ЦСКА.
Теги: Васильев Головин Монако
Сегодня, 19:09
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