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"Реал" - "Леганес": Куртуа в стартовом составе мадридцев

Стал известен состав "Реала" на матч 3-го тура чемпионата Испании против "Леганеса".

"Реал": Куртуа - Карвахаль, Варан, Рамос, Марсело - Модрич, Каземиро, Кроос - Бэйл, Бензема, Асенсио.

Запасные: Навас, Начо, Льоренте, Иско, Сьос, Диас, Васкес.
Теги: Реал Леганес
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