Владимир Габулов хочет расторгнуть контракт с "Брюгге"

34-летний вратарь Владимир Габулов начал процесс обсуждения варианта расторжения контракта с "Брюгге".2 января этого года голкипер подписал с брюссельским клубом соглашение на 1,5 года, после этого он провел 9 матчей в сезоне-2017/18, пропустив 17 мячей и один раз сыграв на "ноль". В новом чемпионате россиянин на поле ни разу не выходил.