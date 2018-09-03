Владимир Габулов хочет расторгнуть контракт с "Брюгге"

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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Самара
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34-летний вратарь Владимир Габулов начал процесс обсуждения варианта расторжения контракта с "Брюгге".
2 января этого года голкипер подписал с брюссельским клубом соглашение на 1,5 года, после этого он провел 9 матчей в сезоне-2017/18, пропустив 17 мячей и один раз сыграв на "ноль". В новом чемпионате россиянин на поле ни разу не выходил.
"Спорт-Экспресс"
2 января этого года голкипер подписал с брюссельским клубом соглашение на 1,5 года, после этого он провел 9 матчей в сезоне-2017/18, пропустив 17 мячей и один раз сыграв на "ноль". В новом чемпионате россиянин на поле ни разу не выходил.
"Спорт-Экспресс"
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