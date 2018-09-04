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Александр Шовковский вошел в тренерский штаб сборной Украины

Бывший вратарь киевского Динамо" Александр Шовковский назначен в тренерский штаб сборной Украины, сообщает zbirna.com.

Главный тренер сборной Андрей Шевченко уже представил 43-летнего экс-партнера игрокам.
Теги: Шовковский сборная Украины
Сегодня, 12:09
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