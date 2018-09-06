Новости партнеров

Андрей Ярмоленко попал в сборную худших летних трансферов АПЛ

Нападающий "Вест Хэм Юнайтед" Андрей Ярмоленко попал в сборную худших летних трансферов АПЛ по версии WhoScored.

Форвард сборной Украины в нынешнем сезоне чемпионата Англии провел четыре матча. Его средняя оценка 6.06. Это третий результат среди худших показателей летних новичков в АПЛ.

Меньше Ярмоленко получили только его одноклубник Карлос Санчес и вратарь "Хаддерсфилда" Бен Хамер.
Теги: Ярмоленко Вест Хэм
Сегодня, 18:03
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
1
(0)
№1 Написал: Я ухожу. (Сегодня, 18:24) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Пускай он хахло, но выводы делать ещё рано.
Регистрация: 31.12.2015 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.