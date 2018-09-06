Нападающий "Вест Хэм Юнайтед" Андрей Ярмоленко попал в сборную худших летних трансферов АПЛ по версии WhoScored.Форвард сборной Украины в нынешнем сезоне чемпионата Англии провел четыре матча. Его средняя оценка 6.06. Это третий результат среди худших показателей летних новичков в АПЛ.Меньше Ярмоленко получили только его одноклубник Карлос Санчес и вратарь "Хаддерсфилда" Бен Хамер.