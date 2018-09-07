Андрей Шевченко попал в драку между украинскими фанатами и чешской полицией

После завершения матча Лиги наций Чехия - Украина (1:2) между болельщиками гостей и чешской полицией вспыхнула драка.После финального свистка украинские фанаты пытались прорваться на поле, но были остановлены органами правопорядка с применением силы.В конфликт вмешался главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко. Он пытался успокоить болельщиков и попал под горячую руку одного из полицейских.