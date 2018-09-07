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Андрей Шевченко попал в драку между украинскими фанатами и чешской полицией

После завершения матча Лиги наций Чехия - Украина (1:2) между болельщиками гостей и чешской полицией вспыхнула драка.

После финального свистка украинские фанаты пытались прорваться на поле, но были остановлены органами правопорядка с применением силы.

В конфликт вмешался главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко. Он пытался успокоить болельщиков и попал под горячую руку одного из полицейских.

Обозреватель
Теги: сборная Украины Шевченко Сборная Чехии
Сегодня, 09:45
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№3 Написал: Савелий Россия (Сегодня, 11:21) #
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online

Запусти козла в огород......, а бандеровца в Европу....((
Регистрация: 28.12.2015 [жалоба]
№2 Написал: Рома Евсеенко (Сегодня, 11:16) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Стадо,дальше хуже,самое интересное,что к этому прийдет вся Украина,за редким исключением...Шариковы
Регистрация: 15.08.2016 [жалоба]
№1 Написал: ФКСМ_1922 Наш город - Ваша столица (Сегодня, 10:03) #
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  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Звери


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Мы чемпионы!
Регистрация: 2.02.2017 [жалоба]
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