Алишер Усманов хочет купить клуб третьего английского дивизиона

Российский олигарх Алишер Усманов может приобрести лондонский "Чарльтон".Ранее бизнесмен продал 30% акций лондонского "Арсенала" за 600 млн фунтов. Нынешний владелец "Чарльтона" надеется выручить за него 20 млн фунтов."Чарльтон" не выступал в Премьер-лиге с 2006 года и сейчас играет в Лиге Один, третьем дивизионе английского футбола.