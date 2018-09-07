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Алишер Усманов хочет купить клуб третьего английского дивизиона

Российский олигарх Алишер Усманов может приобрести лондонский "Чарльтон".

Ранее бизнесмен продал 30% акций лондонского "Арсенала" за 600 млн фунтов. Нынешний владелец "Чарльтона" надеется выручить за него 20 млн фунтов.

"Чарльтон" не выступал в Премьер-лиге с 2006 года и сейчас играет в Лиге Один, третьем дивизионе английского футбола.

Daily Mail
Теги: Арсенал Усманов
Сегодня, 12:36
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№1 Написал: raiskayumov reg02 (Сегодня, 12:47) #
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  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
А как же #анжиживи? Дай им чуть бабок,не жмись.


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только СПАРТАК М и РОССИЯ
Регистрация: 29.03.2009 [жалоба]
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