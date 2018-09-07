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Алишер Усманов может купить клуб "Чарльтон"

Предприниматель Алишер Усманов может купить клуб "Чарльтон", выступающего в третьей по силе лиге Англии, сообщает Daily Mail.

Ранее россиянин продал свою долю акций "Арсенала" (30 процентов) владельцу команды американцу Стэну Кронке за 600 миллионов фунтов стерлингов. Усманов хочет остаться в английском футболе и рассматривает вариант с покупкой "Чарльтона", который можно купить за 20 миллионов фунтов.
Теги: Усманов
Сегодня, 19:16
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(1)
№5 Написал: pivo69 Германия (Сегодня, 20:24) #
  • -1
  •  (1)
online

Цитата: voron (CSKA)
Ну так то Усманыч при деньгах и в футбольной системе не один год. Если серьёзно подойдёт к делу, то можно и в вышку легко выйти. Игроков нормальных подкупят и выйдут в Чемпионшип, а там еще немного усилий и в примеру попадут и будут стабильным середнячком на многие годы sunglasses stuck_out_tongue joy


Помнится Чарльтон Атлетик был на слуху,правда,не помню
по какому поводу.Лучшее достижение клуба 2 место в АПЛ.
Вроде этого достаточно,чтобы строить на этой основе
нормальную команду.А с 0,5 миллиардов фунтов,это
становится,вообще ,неизбежным...
Регистрация: 7.05.2010 [жалоба]
№4 Написал: ctdthysqjktym Екатеринбург (Сегодня, 20:09) #
  • -2
  •  (2)
online

Алишер давно уже не мальчик. Зачем ему эта игрушка?
Регистрация: 30.08.2008 [жалоба]
№3 Написал: voron (CSKA) Москва (Сегодня, 19:56) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
ЦСКА
Ну так то Усманыч при деньгах и в футбольной системе не один год. Если серьёзно подойдёт к делу, то можно и в вышку легко выйти. Игроков нормальных подкупят и выйдут в Чемпионшип, а там еще немного усилий и в примеру попадут и будут стабильным середнячком на многие годы sunglasses stuck_out_tongue joy
Регистрация: 10.03.2012 [жалоба]
№2 Написал: Lana Del Andrey Rostov-on-Don (Сегодня, 19:46) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Ростов»
Да нахера ему эта РПЛ сдалась? Даже Чарльтон бичёвский будет больше денег приносить, чем перечисленные тобой клубы вместе взятые
Цитата: Toorch
Анжи, Кубань, Томь? Не. не слышал о таких.
Регистрация: 3.05.2014 [жалоба]
№1 Написал: Toorch (Сегодня, 19:35) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Анжи, Кубань, Томь? Не. не слышал о таких.
Регистрация: 14.03.2017 [жалоба]
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