Предприниматель Алишер Усманов может купить клуб "Чарльтон", выступающего в третьей по силе лиге Англии, сообщает Daily Mail.Ранее россиянин продал свою долю акций "Арсенала" (30 процентов) владельцу команды американцу Стэну Кронке за 600 миллионов фунтов стерлингов. Усманов хочет остаться в английском футболе и рассматривает вариант с покупкой "Чарльтона", который можно купить за 20 миллионов фунтов.